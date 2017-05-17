Банк России запустит портал по финансовой грамотности

Банк России намерен к осени запустить портал по финансовой грамотности, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на III Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан, сообщают РИА Новости.
ЦБ вместе с министерством образования разрабатывает пособия и учебники по финграмотности, а также ведет работу с социально уязвимыми слоями населения.
Центробанк работает над повышением финансовой грамотности населения уже несколько лет, чтобы помочь гражданам защититься от мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах. В прошлом году в ЦБ поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации, пишет Lenta.ru.
Примерно четверть обращений касаются исполнения обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита и изменения валюты займов. По сравнению с 2015 годом жаловаться на банки стали меньше: тогда жалоб было 180 тысяч.
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