Банк России запустит портал по финансовой грамотности

ЦБ вместе с министерством образования разрабатывает пособия и учебники по финграмотности, а также ведет работу с социально уязвимыми слоями населения.

Центробанк работает над повышением финансовой грамотности населения уже несколько лет, чтобы помочь гражданам защититься от мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах. В прошлом году в ЦБ поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации, пишет Lenta.ru.

Примерно четверть обращений касаются исполнения обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита и изменения валюты займов. По сравнению с 2015 годом жаловаться на банки стали меньше: тогда жалоб было 180 тысяч.