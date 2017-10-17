Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный вклад "Теплые отношения"

Вклад может быть размещен на срок 240 дней, который разделен на три равных процентных периода по 80 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 5%-7%-8% годовых. По истечении каждого периода ставка увеличивается. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Минимальная сумма вклада 80 тысяч рублей.

Вклад "Теплые отношения" можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробную информацию по сезонному вкладу "Теплые отношения" можно посмотреть здесь.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в ближайшие отделения ПАО "БАНК УРАЛСИБ", по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайт Банка.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Полные условия по сезонному вкладу "Теплые отношения"*: минимальная сумма вклада - 80 000 рублей; срок вклада** - 240 дней; начисление и выплата процентов по процентным периодам - каждые 80 дней и начисленные проценты перечисляются в конце срока на отдельный счет; пополнение вклада - не предусмотрено; расходные операции - не предусмотрены; продление вклада - по ставке вклада до востребования 0,01% годовых; досрочное востребование - по ставке вклада до востребования 0,01% годовых; дополнительные возможности: подключение к интернет-банку и мобильному банку, а также дистанционное открытие вклада через Интернет-банк и Мобильный банк. Процентная ставка годовых: при сроке вклада 1-80 дней - 5,0%; при сроке вклада 81-160 дней - 7.)%; при сроке вклада 161-240 дней - 8,0%.***

* Вклад (депозит) доступен для открытия в Офисе Банка и при наличии технической возможности в Системе дистанционного банковского обслуживания "УРАЛСИБ I Интернет-банк" (Интернет-банк, Мобильный банк). **Продление невостребованного вклада осуществляется по ставке, действующей в Банке по вкладу "до востребования" в валюте вклада на дату, следующую за днем истечения срока вклада. Иные параметры продлеваемых вкладов соответствуют условиям заключенного Договора банковского вклада. ***Для каждого процентного периода установлена отдельная процентная ставка. Пересчет процентов, начисленных за предыдущий процентный период (периоды), не производится. При переходе Вклада в следующий процентный период с даты перехода производится автоматическое изменение процентной ставки в соответствии с указанными в настоящих Тарифах процентными периодами для указанного срока Вклада. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада и перечисляются на отдельный счет согласно Договору банковского вклада. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Банк удерживает из суммы выплачиваемых процентов по Вкладу сумму налога на доходы физических лиц в случаях, размере и порядке, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации.