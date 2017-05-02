Банк УРАЛСИБ в Новосибирске выпустил более 1600 карт "Мир"

Банком разработан план мероприятий по выпуску карт "Мир" для граждан получающих пенсионные выплаты и работающих в бюджетных организациях. Так, до конца года Новосибирский филиал УРАЛСИБа планирует выпустить более 18 тысяч карт.

Банк УРАЛСИБ в августе 2016 года, успешно завершил все процедуры по настройке и тестированию выпуска карты "Мир" и приступил к продаже продукта своим клиентам. Сегодня Банк полностью поддерживает проект на базе карты "Мир" как в части эквайринга, так и в части эмиссии, все устройства интегрированной сети принимают карты "Мир".

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "Caa1" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 506 банкоматов, 521 платежный терминал и 22 996 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.