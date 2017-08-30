Банк УРАЛСИБ вошел в число крупнейших банков на рынке потребительского кредитования

Банк УРАЛСИБ занял 22 место в рейтинге. Согласно исследованию, портфель потребительских кредитов на 1 августа 2017 года составил 77,8 млрд рублей.

УРАЛСИБ активно развивает направление розничного кредитования. По итогам 1 полугодия текущего года объемы выдачи потребительских кредитов выросли в 2,8 раза, автокредитов – в 5 раз к аналогичному периоду прошлого года.

Рост выдач связан с улучшением условий предоставления кредитов практически по всем направлениям и продуктам потребительского кредитования. В частности были снижены процентные ставки, увеличен срок кредита, расширен возрастной диапазон заемщиков, оптимизирован кредитный процесс, благодаря чему сократилось время рассмотрения заявки и предоставления кредита. Также были обновлены индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с Банком, предложены новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 497 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 462 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.