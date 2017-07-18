Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга популярных ипотечных кредитов

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, на протяжении 2017 года Банк стабильно входит в Топ-15 рейтинга ипотечных банков ("Высшая ипотечная лига") Аналитического центра "Русипотека".

Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке, т.к. имеют минимальный уровень ставок по кредитам. В феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке, в мае – вошел в Топ-3 ипотечных кредитов, наиболее популярных у заемщиков. В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр, в офис банка или по телефону 8 800 250-57-57.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.