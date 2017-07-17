Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга самых эффективных сайтов для малого бизнеса

Сайт Банка УРАЛСИБ занял 6-е место в рейтинге эффективности банковских сайтов как канала продаж расчётного счёта для компаний малого бизнеса. Исследование было проведено аналитическим агентством Markswebb Rank & Report.
Оценивались полнота информации на сайте, качество консультаций по телефону, визуальная привлекательность сайта, удобство поиска информации, понятность формулировок и прозрачность условий.
Банк УРАЛСИБ получил высокую оценку респондентов. Сайт Банка был выбран на основании двух параметров: удобства поиска и полноты необходимой предпринимателю информации, размещенной на сайте, а также качества телефонных консультаций.
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости и транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты, а также бесплатное обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБ. Клиенты банка могут также воспользоваться специальными небанковскими сервисами: Интернет-бухгалтерией "Мое дело", сервисом юридических консультаций "Адвокат для бизнеса", сервисом проверки контрагента "Светофор", услугой экспресс-доставки документов от компании СДЭК.
Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ.
Справка
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.