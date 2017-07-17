Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга самых эффективных сайтов для малого бизнеса

В исследовании принимали участие банки из ТОП-20 по оборотам на счетах ИП, по состоянию на январь 2017 года. Респонденты – будущие и действующие предприниматели, а также бухгалтеры, принимающие непосредственное участие в выборе банка для открытия расчетного счета, – искали на банковских сайтах условия открытия и ведения расчётного счёта для бизнеса.

Оценивались полнота информации на сайте, качество консультаций по телефону, визуальная привлекательность сайта, удобство поиска информации, понятность формулировок и прозрачность условий.

Банк УРАЛСИБ получил высокую оценку респондентов. Сайт Банка был выбран на основании двух параметров: удобства поиска и полноты необходимой предпринимателю информации, размещенной на сайте, а также качества телефонных консультаций.

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости и транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты, а также бесплатное обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБ. Клиенты банка могут также воспользоваться специальными небанковскими сервисами: Интернет-бухгалтерией "Мое дело", сервисом юридических консультаций "Адвокат для бизнеса", сервисом проверки контрагента "Светофор", услугой экспресс-доставки документов от компании СДЭК.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "B3" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.