Банк ВТБ — опора для регионального бизнеса

— Людмила Васильевна, банк ВТБ поддерживает крупный и средний бизнес, начиная от различных форм финансирования и до реализации сложных экспортно-импортных операций. Какие из продуктов на сегодняшний день в наибольшей степени востребованы алтайскими компаниями и предприятиями?

Людмила Карпова.

— Несомненно, мы учитываем специфику регионального бизнеса. И если в нашем крае преобладает машиностроительное производство, сельское хозяйство и торговля, чьи совокупные доли формируют более 53% общего объема валового регионального производства, структура нашего кредитного портфеля отражает данную статистику. Для поддержки данных производств банк регулярно предоставляет финансирование на оборотные цели, при этом за последний год в портфеле дирекции выросла и доля инвестиционных проектов. Популярным остается классическое среднесрочное финансирование в пределах от одного года до трех лет. В то же время мы готовы обеспечить любую сложноструктурированную сделку наших клиентов.

Что касается долгосрочных инвестиционных проектов со сроком финансирования до семи лет, то в большей степени мы реализовывали их с региональными сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей отраслей. Мы позитивно оцениваем перспективы нашей совместной работы по реализации проектов создания молочных и зерновых производств в Алтайском крае. Тем более учитывается тот факт, что по итогам 2016 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в крае превысил 5,2 млн тонн, достигнув наивысшего показателя, например, по выращиванию гречихи в крае. И нам есть куда расти, предоставляя финансирование ключевым и новым предприятиям АПК Алтайского края.

— За счет чего вы достигаете высокого качества работы и быстроты обслуживания?

— Это незыблемые стандарты нашей работы. Команда банка ВТБ в Алтайском крае является одной из самых профессиональных на региональном рынке, поэтому наша работа строится на базовых принципах высокой эффективности и современных стандартах клиентского сервиса.

— Банк ВТБ предлагает своим клиентам поучаствовать в программах стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Например, процентная ставка по "Программе 6,5" у вас не более 9,6% для клиентов среднего бизнеса и не более 10,6% для клиентов малого бизнеса. Что ждет предпринимателей в будущем? Планируется ли снижение кредитной ставки?

— Мы одними из первых в стране приступили к выдаче льготных кредитов по "Программе 6,5", доля ВТБ от общего портфеля программы составляет 60%. Среди региональных подразделений ВТБ Сибирь входит в топ-3 по объему заключенных сделок по этой программе. В числовом выражении этот показатель составил 7,45 млрд рублей, что составляет пятую часть от всех выданных в СФО кредитов (37 млрд). Это отличный результат даже в масштабах страны. Руководством банка было анонсировано, что в 2017 году банк рассчитывает выдать по программе не менее 30 млрд рублей. А это значит, что мы будем продолжать поддерживать отечественную экономику льготными средствами.

В части снижения ставок могу сказать, что банк уже работает, например, с компаниями-экспортерами в рамках данной программы, выдавая кредиты под 9% годовых и ниже. Кроме данной программы государством проработан ряд других мер по поддержке предприятий и компаний малого и среднего бизнеса. И банк ВТБ активно их реализует как один из уполномоченных банков.

— Как ваши клиенты живут в новой экономической реальности? Сократилось ли их количество или, возможно, вы видите рост?

— Период непростой, но мы достойно его проходим вместе с нашими клиентами. В 2016 году на обслуживание в ВТБ было привлечено более 100 новых клиентов, открыто свыше 400 расчетных счетов, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Существенно выросли средства до востребования — более чем в пять раз. Мы не стоим на месте, развиваемся сами, предлагаем нашим клиентам современные финансовые решения, которые позволят им пройти этот период и стать более сильными и устойчивыми.

— На что стоит рассчитывать бизнесу в 2017 году, на что необходимо обратить особое внимание?

— Хочу сказать, что мы с большой надеждой смотрим в будущее. В рамках недавно принятой стратегии развития группы на 2017–2019 годы ВТБ планирует существенное увеличение прибыли за счет объединения банков группы. Кроме того, мы продолжим поддерживать субъекты малого и среднего бизнеса средствами льготного кредитования. В этом году мы делаем ставку на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, которому сейчас уделяется особое внимание. С 2017 года вступает в силу программа Министерства сельского хозяйства РФ о льготном кредитовании аграриев с возможностью компенсации ставок по кредитам для уполномоченных банков. Воспользоваться льготным кредитом смогут компании и индивидуальные предприниматели, которые производят, обрабатывают и реализуют сельхозпродукцию. При этом предприятие не должно иметь долгов по налогам и сборам в бюджет, быть в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Отмечу, что по программе предусмотрено два вида кредитования — краткосрочный (сумма кредита не более 1 млрд рублей сроком до одного года) и инвестиционный (от 2 до 15 лет). Инвестиционные средства могут быть направлены на покупку техники, строительство или модернизацию, а также на закупку кормов для животных, сырья, удобрений, семян и других материалов. Предпринимателю для получения кредита необходимо лишь обратиться в один из уполномоченных банков, утвержденных Минсельхозом. Реестр потенциальных претендентов на кредит формирует сам банк, после чего направляет его в Министерство сельского хозяйства, которое и принимает окончательное решение.

Еще одной потенциальной возможностью для роста корпоративного кредитования является программа, реализуемая банком ВТБ совместно с Фондом развития промышленности РФ. Данная программа подразумевает льготное финансирование проектов, направленных на внедрение современных технологий, создание новых продуктов и импортозамещающих производств. Сроки инвестиционного кредитования составляют до семи лет, возможный объем финансирования — до 500 млн рублей. Средства фонда можно использовать для разработки новых продуктов и технологий, инженерных изысканий, приобретения технологического оборудования, а также на общехозяйственные расходы. Важный момент: средства фонда нельзя использовать на строительство зданий и сооружений, проведение научно-исследовательских работ, приобретение недвижимости и производство продукции военного назначения.

На мой взгляд, с подобными мерами государственной поддержки бизнесу сейчас предоставляются хорошие возможности для развития. Банк ВТБ как один из опорных банков отечественной экономики готов предоставить для этого все необходимые финансовые ресурсы.