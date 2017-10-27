Банк ВТБ профинансировал алтайские предприятия в объеме 7 млрд рублей

В отчетном периоде корпоративный ВТБ активно финансировал предприятия и компании сферы строительства недвижимости, переработки сельхозпродукции, добывающей отрасли, крупных оптовых поставщиков и ритейлеров. Среди наиболее значимых проектов, реализованных дирекцией банка в 2017 году: инвестиционный проект ГК "Алтайлес" по строительству крупнейшего за Уралом Павловского деревообрабатывающего комбината, финансирование государственных контрактов по строительству алтайского противотуберкулезного диспансера, школы на 550 учащихся с бассейном, а также завершение строительства художественного музея в Барнауле ГК "СЭЛФ".

В целом кредитный портфель предприятий среднего бизнеса продемонстрировал рост с начала года на 43%, существенно превысив рыночные показатели за счет усиления работы с действующими компаниями, а также привлечения на обслуживания новых клиентов дирекции.

Объем кредитно-документарного лимита, установленного алтайской дирекцией банка с начала года, превысил 6,4 млрд рублей, из них реализованы сделки в объеме 2,8 млрд рублей по аккредитивно-гарантийным операциям , в том числе на обеспечение уплаты в бюджет авансов акцизных платежей ООО "Трейси", ООО "Казрудпром", ООО "Алтайлес".

Банк ВТБ по-прежнему остается одним из привлекательных финансовых учреждений по размещению свободных денежных средств регионального бизнеса. За 9 месяцев портфель привлечения банка превысил 7 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем в 2 раза. Наилучшая динамика отмечается в средствах до востребования (увеличение на 76%) и срочных пассивах (в 2,6 раз). В большей степени размещали средства компании сферы торговли (доля в общем портфеле привлечения 32,6%), пищевой промышленности (19,5%), услуг (16%), обрабатывающей промышленности (16%) и другие.

Высокий уровень надежности банка и индивидуальный подход к каждому клиенту стали решающими факторами при открытии расчетных счетов для многих предприятий и компаний Алтайского края: за 9 месяцев было открыто 105 счетов для новых клиентов

(в рублях и иностранной валюте), зарезервировано 119 счетов. На сегодняшний день более 500 компаний Алтайского края обслуживаются в банке ВТБ.

Людмила Карпова, руководитель корпоративного филиала ВТБ по Алтайскому краю, подытожила: "За счет усиления работы по финансированию компаний среднего бизнеса, а также повышения доходности банка в части продвижения продуктов транзакционного направления, мы смогли достичь хороших результатов. До конца года в наших планах – увеличение кредитного портфеля на 15%, документарного - на 10%".

Справка

Дирекция банка ВТБ по Алтайскому краю - одно из ведущих кредитных учреждений Алтая. Работает на региональном рынке с 2004 года. Среди клиентов дирекции предприятия - лидеры энергетической промышленности, производственные и строительные компании, предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей, оптовой и розничной торговли, а также сферы услуг.