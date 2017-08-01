Банк ВТБ профинансировал инвестиционный проект холдинга "Алтайлес"

Банк ВТБ открыл кредитную линию ООО "Павловский ДОК", входящему в холдинговую компанию "Алтайлес", в объеме 3 млрд рублей сроком на 5 лет для реализации инвестиционного проекта. В настоящий момент компания осуществляет строительство деревообрабатывающего завода по производству МДФ в городе Павловск Алтайского края. Планируемый объем инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей. В рамках кредитной линии в первом полугодии 2017 года предоставлены кредитные средства в сумме 300 млн рублей. Средства направлены компанией на приобретение новейшего оборудования для обработки древесины.
Людмила Карпова,
руководитель алтайской дирекции банка ВТБ:
Банк ВТБ, как один из системообразующих банков страны, заинтересован в поддержке отечественных компаний всех сфер экономики, производящих продукцию высокого класса. Участие в проекте деревообрабатывающего холдинга края расширяет горизонты для нашего дальнейшего сотрудничества и гарантирует реализацию всех заявленных планов одной из динамично развивающихся компаний лесной отрасли России.
Иван Ключников,
генеральный директор холдинга "Алтайлес":
Своевременное среднесрочное финансирование проекта со стороны банка ВТБ позволило оперативно приобрести высокотехнологичное оборудование для строящегося завода. Мы рассчитываем, что строительство современного завода позволит компании выйти на новые рынки сбыта и расширить номенклатуру производимого ассортимента продукции. Отмечу, что инвестиции в новое производство на текущий момент в компании составляют более 5 млрд рублей, что подтверждает наш высокий потенциал для развития.
Справка
Группа компаний "Алтайлес" работает на региональном рынке с 2007 года. В состав компании входит 16 предприятий, на производстве занято более 4 500 специалистов. Объем арендуемых земель лесного фонда РФ составляет 1,4 млн га.
Дирекция банка ВТБ по Алтайскому краю - одно из ведущих кредитных учреждений Алтая. Работает на региональном рынке с 2004 года. Среди клиентов дирекции предприятия - лидеры энергетической промышленности, производственные и строительные компании, предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей, оптовой и розничной торговли, а также сферы услуг.