Банк ВТБ профинансировал инвестиционный проект холдинга "Алтайлес"

Людмила Карпова,

руководитель алтайской дирекции банка ВТБ:

Банк ВТБ, как один из системообразующих банков страны, заинтересован в поддержке отечественных компаний всех сфер экономики, производящих продукцию высокого класса. Участие в проекте деревообрабатывающего холдинга края расширяет горизонты для нашего дальнейшего сотрудничества и гарантирует реализацию всех заявленных планов одной из динамично развивающихся компаний лесной отрасли России.

Иван Ключников,

генеральный директор холдинга "Алтайлес":

Своевременное среднесрочное финансирование проекта со стороны банка ВТБ позволило оперативно приобрести высокотехнологичное оборудование для строящегося завода. Мы рассчитываем, что строительство современного завода позволит компании выйти на новые рынки сбыта и расширить номенклатуру производимого ассортимента продукции. Отмечу, что инвестиции в новое производство на текущий момент в компании составляют более 5 млрд рублей, что подтверждает наш высокий потенциал для развития.

Справка

Группа компаний "Алтайлес" работает на региональном рынке с 2007 года. В состав компании входит 16 предприятий, на производстве занято более 4 500 специалистов. Объем арендуемых земель лесного фонда РФ составляет 1,4 млн га.

Дирекция банка ВТБ по Алтайскому краю - одно из ведущих кредитных учреждений Алтая. Работает на региональном рынке с 2004 года. Среди клиентов дирекции предприятия - лидеры энергетической промышленности, производственные и строительные компании, предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей, оптовой и розничной торговли, а также сферы услуг.