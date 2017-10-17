Банкир обвинил звезду "Дома-2" в краже часов и кольца Cartier

Следственное управление МВД по Красногорскому району Московской области возбудило уголовное дело о краже у него кольца и часов известной ювелирной марки Cartier. Банкир утверждает, что вещи стоимостью более 1 млн рублей украл у него участник телепроекта "Дом-2" Артем Звягин.

Заявление о возбуждении уголовного дела экс-банкир, проживающий в подмосковном Красногорске, подал вскоре после того, как Замоскворецкий суд Москвы амнистировал его, а также еще 13 фигурантов громкого уголовного дела о масштабной "обнальной площадке", которая действовала в "Мастер-Банке". Он сообщил, что стал жертвой кражи, которую совершил Артем Звягин.

Как рассказал Business FM заявитель, со Звягиным он познакомился в начале этого года. "Он был безработным и рассказал грустную историю про то, что у него тяжелые отношения с родителями и ему негде жить, — поведал Рогачев. — Мы подружились. Я ввел его в свое окружение и надеялся, что смогу помочь человеку".

Он пускал приятеля пожить и даже давал ему ключ от квартиры. Однако потом разочаровался в новом знакомом: тот любил выпить, подраться, категорически не желал работать и, по его рассказу, вел себя, как альфонс. "Когда я понял, что горбатого могила исправит, и это бесполезная трата времени, то решил прекратить с ним общение", — продолжил Рогачев. По его версии, спустя неделю после того, как Звягин собрал свои вещи и съехал из его 200-метровой квартиры, он обнаружил пропажу часов и кольца, которые давал поносить приятелю на вечеринках. Когда же Рогачев через адвоката попросил Звягина вернуть эти вещи, тот заявил, что это подарок, и он ничего возвращать не будет.

По заявлению экс-банкира СУ МВД по Красногорскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("кража в особо крупном размере"). Эта статья предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

Звягина вызывали в СУ на допрос, в ходе которого задержали на 48 часов. Во время обыска в его квартире нашли пропавшее кольцо марки Cartier. Что же касается часов, задержанный заявил, что потерял их.

Сам Артем Звягин отказался прокомментировать обвинения в свой адрес. "С моей точки зрения все было по-другому. Но я не буду этим ни с кем делиться. Я оставлю все для суда. Все решит суд", — заявил он.