Банкоматы и Сбербанк пока не готовы работать с новыми денежными купюрами

Однако банкоматы настраивались на образцах, чтобы исключить утечку информации о банкнотах. Теперь какое-то время займет их настройка для работы с настоящими деньгами, так что возможность получить новые деньги в банкоматах появится позже.

Сбербанк пока не готов к приему банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, сообщили "Газете.ру" в кредитной организации.

Там отметили, что подготовка по доработке программного обеспечения и по адаптации оборудования под новые купюры была начата заранее, но еще не завершена.

"Понесенные при этом расходы не являются значимыми для банка", — сказали в пресс-службе, пишет polit.ru.

Выпуск купюр начинается на Дальнем Востоке, в Крыму и в Москве, пишет primamedia.ru. С этого момента они становятся официальным платежным средством.

Жителям Приморья не терпится подержать в руках знаменательную купюру "Владивосток-2000". По информации представителей Центробанка, в денежный оборот 2-тысячная купюра поступит в конце октября.

Группа Мумий Тролль разделила эту новость со всеми жителями Владивостока в Instagram.

При создании купюр в 200 и 2000 рублей были применены новые технологии защиты от подделки. Использовано 15 патентов Госзнака, не считая решений мировой денежной индустрии. Множество визуальных и тактильных признаков должны позволить каждому отличить настоящую купюру без использования спецоборудования.

Основная масса купюр должна появиться в России в декабре 2017 года.

Факт

Старт общероссийской кампании по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей состоялся в июне 2016 года на специальном портале, созданном Банком России. По его итогам победителями конкурса стали Дальний Восток и Севастополь.