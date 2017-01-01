Банкрот Мудрик сможет не платить 1 млрд рублей своим кредиторам

Известный барнаульский предприниматель Владимир Мудрик сможет не возвращать кредиторам 965 млн. рублей долгов. Такую возможность он получил, так как из имущества у него остались только доли в компаниях, которые уже фактически не работают.
6 февраля Арбитражный суд Алтайского края принял решение о завершении конкурсного производства в отношении Владимира Мудрика, следует из материалов суда.
Общая задолженность бизнесмена перед кредиторами составляет 965 млн рублей, отмечает "Банкфакс" со ссылкой на Единый реестр сведений о банкротстве. Так, бизнесмен должен государству более 25 млн. рублей по налогам за имущество, десятки тысяч рублей за коммуналку перед ТСЖ "Анастасия" (когда-то этот дом на Красноармейском, 77 построила одна из компаний Мудрика), а также более 938 млн рублей Сбербанку, ВТБ и "Форбанку".
В ноябре 2015 года Владимир Мудрик подал заявление о самобанкротстве. В марте суд признал предпринимателя банкротом и ввел процедуру распродажи имущества. Однако выяснилось, что Мудрик ничем на владеет. У него не оказалось машин, квартир и другого ценного имущества. На 10 банковских счетах числилась ровно 1 копейка.
Также бизнесмен оказался соучредителем четырех компаний, которые почти ничего не стоят. Так, например, 40% доли в ООО "Горизонт-проект" в ходе конкурсного производства оценили в 90 копеек. В сумме же рыночная стоимость долей Мудрика в четырех компаниях составила около 16 тыс. рублей.
Единственный источник существования для Мудрика — пенсия в 28 тысяч рублей. Помощник финансового управляющего Анастасия Пластинина сообщила "Банкфаксу", что деньги от пенсии поступали, их распределили перед кредиторами.
Теперь, после прекращения конкурсного производства Владимир Мудрик будет избавлен от обязательств перед кредиторами. Единственное ограничение — предприниматель теперь не сможет занимать руководящие должности.
Ранее суд признал банкротами еще нескольких членов семьи Владимира Мудрика: двоих его детей и супругу одного из сыновей. Предприятия, входившие в группу компаний семьи Владимира Мудрика, активно кредитовались в банках до начала предыдущей волны кризиса и считались качественными заемщиками. Но в середине 2007 года спрос на квартиры рухнул, и, кроме того, банки ужесточили требования к заемщикам из строительного бизнеса. Уже в 2008 году несколько строительных компаний региона оказались не состоянии погашать кредиты и начали банкротиться.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.