Банкрот Мудрик сможет не платить 1 млрд рублей своим кредиторам

6 февраля Арбитражный суд Алтайского края принял решение о завершении конкурсного производства в отношении Владимира Мудрика, следует из материалов суда.

Общая задолженность бизнесмена перед кредиторами составляет 965 млн рублей, отмечает "Банкфакс" со ссылкой на Единый реестр сведений о банкротстве. Так, бизнесмен должен государству более 25 млн. рублей по налогам за имущество, десятки тысяч рублей за коммуналку перед ТСЖ "Анастасия" (когда-то этот дом на Красноармейском, 77 построила одна из компаний Мудрика), а также более 938 млн рублей Сбербанку, ВТБ и "Форбанку".

В ноябре 2015 года Владимир Мудрик подал заявление о самобанкротстве. В марте суд признал предпринимателя банкротом и ввел процедуру распродажи имущества. Однако выяснилось, что Мудрик ничем на владеет. У него не оказалось машин, квартир и другого ценного имущества. На 10 банковских счетах числилась ровно 1 копейка.

Также бизнесмен оказался соучредителем четырех компаний, которые почти ничего не стоят. Так, например, 40% доли в ООО "Горизонт-проект" в ходе конкурсного производства оценили в 90 копеек. В сумме же рыночная стоимость долей Мудрика в четырех компаниях составила около 16 тыс. рублей.

Единственный источник существования для Мудрика — пенсия в 28 тысяч рублей. Помощник финансового управляющего Анастасия Пластинина сообщила "Банкфаксу", что деньги от пенсии поступали, их распределили перед кредиторами.

Теперь, после прекращения конкурсного производства Владимир Мудрик будет избавлен от обязательств перед кредиторами. Единственное ограничение — предприниматель теперь не сможет занимать руководящие должности.

Ранее суд признал банкротами еще нескольких членов семьи Владимира Мудрика: двоих его детей и супругу одного из сыновей. Предприятия, входившие в группу компаний семьи Владимира Мудрика, активно кредитовались в банках до начала предыдущей волны кризиса и считались качественными заемщиками. Но в середине 2007 года спрос на квартиры рухнул, и, кроме того, банки ужесточили требования к заемщикам из строительного бизнеса. Уже в 2008 году несколько строительных компаний региона оказались не состоянии погашать кредиты и начали банкротиться.