Бар XXXX приглашает поддержать девушку из Барнаула в конкурсе красоты

Наталья Шпенглер. Фото: из архива участницы. Наталья Шпенглер. Фото: из архива участницы. Наталья Шпенглер. Фото: из архива участницы.

Барнаульская участница конкурса приготовила очень много сюрпризов для гостей. Каждый посетитель сможет лично поддержать Наталью. Весь вечер бармены будут удивлять барнаульцев вкусными коктейлями и самыми необычными сочетаниями ингредиентов.

Проголосовать за Наталью можно на сайте проекта. Поддерживаем @natalya_shp!

Интернет-голосование продлится до 15 октября.



-Каждый пользователь может проголосовать несколько раз , но не более 1 раза в сутки

- Из всех участниц необходимо выбрать трёх понравившихся конкурсанток и отдать свой голос

- Отданный голос принесёт каждой участнице по 1 баллу.

Поддержите прекрасную представительницу Барнаула Наталью Шпенглер!

По словам друзей конкурсантки, Наталья не планировала и не готовилась участвовать в конкурсе. Но получив эту возможность, она решила, что, если выиграет, то сможет помочь нуждающейся семье или маме, воспитывающей одной детей.