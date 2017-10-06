Бар XXXX приглашает поддержать девушку из Барнаула в конкурсе красоты

6 октября бар THE BAR XXXX Барнаул приглашает гостей на уникальный осенний Weekend. Гостем мероприятия станет участница международного конкурса красоты "Мисс Офис 2017!" Наталья Шпенглер.
Барнаульская участница конкурса приготовила очень много сюрпризов для гостей. Каждый посетитель сможет лично поддержать Наталью. Весь вечер бармены будут удивлять барнаульцев вкусными коктейлями и самыми необычными сочетаниями ингредиентов.
Проголосовать за Наталью можно на сайте проекта. Поддерживаем @natalya_shp!
Интернет-голосование продлится до 15 октября.
-Каждый пользователь может проголосовать несколько раз , но не более 1 раза в сутки
- Из всех участниц необходимо выбрать трёх понравившихся конкурсанток и отдать свой голос
- Отданный голос принесёт каждой участнице по 1 баллу.
Поддержите прекрасную представительницу Барнаула Наталью Шпенглер!
По словам друзей конкурсантки, Наталья не планировала и не готовилась участвовать в конкурсе. Но получив эту возможность, она решила, что, если выиграет, то сможет помочь нуждающейся семье или маме, воспитывающей одной детей.
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