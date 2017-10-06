Бар XXXX приглашает поддержать девушку из Барнаула в конкурсе красоты

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Жизнь

6 октября бар THE BAR XXXX Барнаул приглашает гостей на уникальный осенний Weekend. Гостем мероприятия станет участница международного конкурса красоты "Мисс Офис 2017!" Наталья Шпенглер.

Наталья Шпенглер. Фото: из архива участницы.
Наталья Шпенглер. Фото: из архива участницы.
Наталья Шпенглер. Фото: из архива участницы.

Барнаульская участница конкурса приготовила очень много сюрпризов для гостей. Каждый посетитель сможет лично поддержать Наталью. Весь вечер бармены будут удивлять барнаульцев вкусными коктейлями и самыми необычными сочетаниями ингредиентов.

Проголосовать за Наталью можно на сайте проекта. Поддерживаем @natalya_shp!

Интернет-голосование продлится до 15 октября.

-Каждый пользователь может проголосовать несколько раз , но не более 1 раза в сутки
- Из всех участниц необходимо выбрать трёх понравившихся конкурсанток и отдать свой голос
- Отданный голос принесёт каждой участнице по 1 баллу.

Поддержите прекрасную представительницу Барнаула Наталью Шпенглер!

По словам друзей конкурсантки, Наталья не планировала и не готовилась участвовать в конкурсе. Но получив эту возможность, она решила, что, если выиграет, то сможет помочь нуждающейся семье или маме, воспитывающей одной детей.

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