Барнаул возглавил рейтинг самых недружелюбных российских городов

Барнаул назван самым недружелюбным городом России. Журналисты издания Metro провели эксперимент в честь Дня спонтанного проявления доброты и выяснили, что в столице Алтайского края живут самые неотзывчивые люди.
17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Накануне праздника репортеры газеты обратились к людям из 15 городов с тремя одинаковыми просьбами.
Журналисты выясняли, как прохожие реагируют на просьбу дать позвонить с мобильного телефона. Посетителей торгового центра просили примерить одежду, чтобы понять, подойдёт ли она в подарок человеку с такой же комплекцией. Возле супермаркетов искали тех, кто согласится посторожить собаку, пока её хозяин покупает хлеб.
В каждом испытании репортёры подходили к трём разным людям. Выяснилось, что в помощи легче отказывают мужчинам, нежели женщинам. Реже всего участники эксперимента соглашались стоять с собаками, легче всего — примерить одежду.
Оказалось, что сложнее всего достучаться до жителей Москвы и Барнаула, а самые отзывчивые люди живут в Самаре и Воронеже.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.