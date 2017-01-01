Барнаул возглавил рейтинг самых недружелюбных российских городов

17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Накануне праздника репортеры газеты обратились к людям из 15 городов с тремя одинаковыми просьбами.

Журналисты выясняли, как прохожие реагируют на просьбу дать позвонить с мобильного телефона. Посетителей торгового центра просили примерить одежду, чтобы понять, подойдёт ли она в подарок человеку с такой же комплекцией. Возле супермаркетов искали тех, кто согласится посторожить собаку, пока её хозяин покупает хлеб.

В каждом испытании репортёры подходили к трём разным людям. Выяснилось, что в помощи легче отказывают мужчинам, нежели женщинам. Реже всего участники эксперимента соглашались стоять с собаками, легче всего — примерить одежду.

Оказалось, что сложнее всего достучаться до жителей Москвы и Барнаула, а самые отзывчивые люди живут в Самаре и Воронеже.