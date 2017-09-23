Барнаулец Арсений Бородин покорил жюри шоу "Голос"

Арсений исполнил известную песню "Stop" в стиле блюз. К нему повернулись сразу три члена жюри: Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Своим наставником артист выбрал Диму Билана.

Члены жюри отметили, что Арсений не перестает совершенствоваться и поет все лучше и лучше.

Справка

Арсений Бородин родился в Барнауле в 1988 году. Он был участником "Фабрики звезд-6", после чего пел в коллективе "фабрикантов" — группе "Челси". Его имя связывают с песенными конкурсами "Главная сцена" и "Новая волна". Сейчас артист ведет сольную карьеру. Бородин выпустил скандальный клип "Родная", в котором снялся в откровенном видео со своей девушкой Настей Ивлеевой.