Барнаулец Иван Чебанов женится на экс-солистке группы Serebro

Иван Чебанов сделал предложение своей девушке. Фото: vk.com/ichebanov. Иван Чебанов сделал предложение своей девушке. Фото: vk.com/ichebanov. Иван Чебанов сделал предложение своей девушке. Фото: vk.com/ichebanov. Иван Чебанов сделал предложение своей девушке. Фото: vk.com/ichebanov.

Впервые пара появилась вместе в прошлом году на дне рождения продюсера Максима Фадеева. До того, как принять решение об официальной регистрации отношений, Дарья и Иван жили вместе два года.

В ноябре прошлого года Чебанов выпустил сольный клип на песню "Лууна", главную роль в котором исполнила его возлюбленная. Название композиции указывает на то, что она посвящена Дарье, так как именно под таким ником она зарегистрирована в социальной сети.

После ухода из группы SEREBRO Дарья не спешит возвращаться в музыку. Сейчас она активно записывает ролики для своего блога на YouTube.

Напомним, что Иван Чебанов родился и вырос в Барнауле, с 4 лет выступал под именем Ванятка в театре песни "Каприз", в 1990-х годах принимал участие в телешоу "Утренняя звезда". В 2014 году принял участие в шоу "Голос", где сначала был в команде Дмитрия Билана, а затем - в команде Пелагеи.