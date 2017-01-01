Барнаулец Иван Чебанов женится на экс-солистке группы Serebro

Участник шоу "Голос", барнаулец Иван Чебанов сделал предложение бывшей солистке группы Serebro Дарье Шашиной. Пара обручилась - фотографии кольца Иван и Дарья выложили на страничках в Instagram, сообщает журнал Hello Россия.
Впервые пара появилась вместе в прошлом году на дне рождения продюсера Максима Фадеева. До того, как принять решение об официальной регистрации отношений, Дарья и Иван жили вместе два года.
В ноябре прошлого года Чебанов выпустил сольный клип на песню "Лууна", главную роль в котором исполнила его возлюбленная. Название композиции указывает на то, что она посвящена Дарье, так как именно под таким ником она зарегистрирована в социальной сети.
После ухода из группы SEREBRO Дарья не спешит возвращаться в музыку. Сейчас она активно записывает ролики для своего блога на YouTube.
Напомним, что Иван Чебанов родился и вырос в Барнауле, с 4 лет выступал под именем Ванятка в театре песни "Каприз", в 1990-х годах принимал участие в телешоу "Утренняя звезда". В 2014 году принял участие в шоу "Голос", где сначала был в команде Дмитрия Билана, а затем - в команде Пелагеи.
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