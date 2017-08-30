Барнаулец избил человека, повредил и угнал две машины из-за плохого настроения

Как сообщает краевая прокуратура, около 1.30 8 июня 2017 года мужчина, проходя мимо дома по ул. Крупской разбил стекла в автомобиле марки "ИЖ 2126 030" фрагментом трубы, после чего угнал его, проехав несколько метров. Позднее, находясь около дома на ул. Папанинцев, 97 он увидел ВАЗ-21011, который ему снова захотелось угнать. Просунув руку через открытую форточку окна автомобиля, он открыл водительскую дверцу, сел в салон и попытался, соединив провода зажигания, угнать автомобиль, однако сделать этого не смог — автомобиль не завелся.

Буквально через 10 минут, дойдя до дома на пр. Социалистический, 78, обвиняемый угнал ВАЗ-21074. Он разбил стекла, проник в салон и, соединив провода зажигания, завел двигатель и проехал несколько метров.

Выйдя из угнанного автомобиля, обвиняемый увидел ранее незнакомого молодого человека, с которым у него произошел конфликт. Угонщик избил парня, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Ранее горожанина уже привлекали к уголовной ответственности. Уголовное дело направили в суд.