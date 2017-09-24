Барнаулец сломал челюсть обматерившему его жену хулигану

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Сегодня, 18:34.
Происшествия

Барнаульца могут посадить на три года за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью мужчине, который прилюдно обматерил супругу обвиняемого.

Удар, кулак.
Удар, кулак. Фото: СС0.

Как установили следователи, потерпевший в общественом месте оскорбил женщину нецензурной бранью. Та не стала обращаться за помощью в полицию, а пожаловалась мужу.

Супруги подъехали к месту жительства обидчика и попросили того выйти к подъезду дома. На улице муж объяснил обидчику, что тот был неправ и начал бить потерпевшего. Как пишет прокуратура края, обвиняемый нанес своей жертве не менее 15 ударов по голове и телу. В результате драчун сломал потерпевшему челюсть.

Закончив экзекуцию, муж обиженной женщины заставил избитого извиниться перед супругой.

Теперь муж будет отвечать по статье уголовного кодекса.

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