Барнаулец сломал челюсть обматерившему его жену хулигану

Как установили следователи, потерпевший в общественом месте оскорбил женщину нецензурной бранью. Та не стала обращаться за помощью в полицию, а пожаловалась мужу.

Супруги подъехали к месту жительства обидчика и попросили того выйти к подъезду дома. На улице муж объяснил обидчику, что тот был неправ и начал бить потерпевшего. Как пишет прокуратура края, обвиняемый нанес своей жертве не менее 15 ударов по голове и телу. В результате драчун сломал потерпевшему челюсть.

Закончив экзекуцию, муж обиженной женщины заставил избитого извиниться перед супругой.

Теперь муж будет отвечать по статье уголовного кодекса.