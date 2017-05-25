Барнаулец похитил миллионы рублей у предпринимателей из других регионов

Предварительно установлено, что подозреваемый похитил около 6 млн. рублей у нескольких предпринимателей из Республик Саха и Коми. Следствие также установило, что задержанный совершил аналогичные преступления, используя подконтрольные ему коммерческие организации "Русский вектор" и "Астарта", а также счета других юридических лиц и юридических фирм, расположенных в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

В ходе обысков полицейские изъяли большой объем бухгалтерской документации и компьютерной техники. Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю устанавливает граждан, которые могли пострадать от действий лиц, причастных к деятельности организаций ООО "Русский вектор" и АО "Астарта", и просит обращаться по телефону (8-385) 391-281, а также по телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю "128", либо в ближайший отдел полиции.