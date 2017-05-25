Барнаулец похитил миллионы рублей у предпринимателей из других регионов

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Сегодня, 21:07.
Происшествия

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления МВД России по Алтайскому краю задержали мужчину 1984 года рождения, которого подозревают в хищении около 6 миллионов рублей у предпринимателей из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Vsevolod Knyazev, CC BY 2.0, part from origina.

Предварительно установлено, что подозреваемый похитил около 6 млн. рублей у нескольких предпринимателей из Республик Саха и Коми. Следствие также установило, что задержанный совершил аналогичные преступления, используя подконтрольные ему коммерческие организации "Русский вектор" и "Астарта", а также счета других юридических лиц и юридических фирм, расположенных в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

В ходе обысков полицейские изъяли большой объем бухгалтерской документации и компьютерной техники. Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю устанавливает граждан, которые могли пострадать от действий лиц, причастных к деятельности организаций ООО "Русский вектор" и АО "Астарта", и просит обращаться по телефону (8-385) 391-281, а также по телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю "128", либо в ближайший отдел полиции.

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