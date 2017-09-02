В Барнауле вор тихо сидел в шкафу, пока его искала полиция

Предварительное следствие установило, что обвиняемый был знаком с потерпевшей. Он помогал ей по хозяйству и бывал у дома по рабочей необходимости. В одну из апрельских ночей он пришел к ней домой и стал проситься в гости, чтобы выпить. Женщина не пустила знакомого, а тот разбил окно в ванной и пролез в дом. Потерпевшая выбежала на улицу и вызвала полицию.

Наряд с первого взгляда не обнаружили обвиняемого в жилище потерпевшей, но при детальном осмотре дома нашли его в шкафу. В карманах ночного гостя лежал похищенный сотовый телефон.

Вину в содеянном обвиняемый признал и раскаялся, дал признательные показания по обстоятельствам происшедшего. Меру наказания обвиняемому определит суд при рассмотрении дела по существу.