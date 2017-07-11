Барнаулец умудрился обмануть 26 автовладельцев

Как сообщает краевая прокуратура, с ноября 2013 по октябрь 2015 годов обвиняемый предложил помочь 26 гражданам, которые планировали продать автомобили или желали поменять их на другие транспортные средства. Он брал на себя обязательства по реализации и покупке вновь приобретаемых автомобилей, хотя на самом деле этого делать не собирался.

Сделки оформлялись под видом гражданско-правовых отношений. В результате 26 человек лишились своих машин, общая стоимость которых превысила 10 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.