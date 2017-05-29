Барнаулец затолкал человека в багажник авто и требовал с него выкуп за освобождение

По данным следствия, ночью 25 мая 2017 года в лесном массиве около берега реки Обь обвиняемый затолкал малознакомого мужчину против его воли в багажник своего автомобиля и ездил с ним по городу. За освобождение злоумышленник требовал у гражданина передачи денежных средств. Когда транспортное средство находилось около одного из домов по пр. Строителей, мужчина позвал на помощь, и бдительные граждане сообщили об этом в правоохранительные органы. После этого потерпевшего освободил подоспевший отряд сотрудников полиции.

Обвиняемый оказался ранее неоднократно судимым за совершение корыстно-насильственных преступлений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Его заключили под стражу. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.