Барнаульская "Единая Россия" определилась с первой тройкой кандидатов на выборах гордумы

На выборах Барнаульской городской Думы в первую тройку партсписка "Единой России" вошли глава администрации Сергей Дугин и депутаты БГД Марина Ермоленко и Сергей Завалихин. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Их кандидатуры предложил президиум регионального политсовета "Единой России". Инициативу озвучил секретарь реготделения партии Александр Романенко.
Марина Ермоленко уже вторые выборы подряд войдет в первую тройку партсписка. В 2012 году учительница истории и активистка ОНФ занимала в ней третье место. Тогда на втором месте был Даниил Бессарабов, а на первом — глава администрации Игорь Савинцев.
Сергей Завалихин является председателем правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской Общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" и является членом комитета по экономической политике и собственности БГД.
Таким образом, выдвижение первым номером партсписка главы администрации Сергея Дугина — повторение технологии пятилетней давности. По публичной активности Дугина уже сейчас видно, что кампания ЕР будет строиться вокруг него, как в 2012 году она строилась вокруг Савинцева, пишет Политсиб.ру.
Выборы нового состава Барнаульской гордумы пройдут в единый день голосования 10 сентября.
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