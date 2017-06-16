Барнаульская "Единая Россия" определилась с первой тройкой кандидатов на выборах гордумы

Их кандидатуры предложил президиум регионального политсовета "Единой России". Инициативу озвучил секретарь реготделения партии Александр Романенко.

Марина Ермоленко уже вторые выборы подряд войдет в первую тройку партсписка. В 2012 году учительница истории и активистка ОНФ занимала в ней третье место. Тогда на втором месте был Даниил Бессарабов, а на первом — глава администрации Игорь Савинцев.

Сергей Завалихин является председателем правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской Общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" и является членом комитета по экономической политике и собственности БГД.

Таким образом, выдвижение первым номером партсписка главы администрации Сергея Дугина — повторение технологии пятилетней давности. По публичной активности Дугина уже сейчас видно, что кампания ЕР будет строиться вокруг него, как в 2012 году она строилась вокруг Савинцева, пишет Политсиб.ру.

Выборы нового состава Барнаульской гордумы пройдут в единый день голосования 10 сентября.