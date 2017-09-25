Барнаульская сеть магазинов белья "БЛИС" объявила грандиозные скидки до конца сентября

Компания "БЛИС" объявила скидки почти на весь ассортимент*:
- скидка 30% на коллекции прошлых сезонов нижнего белья и 50% скидка на все купальники;
- скидка на колготы составляет 30%;
- скидка 40% действует на детское белье и детскую домашнюю одежду;
- кроме того, всегда представлены распродажные стойки.
В магазинах "БЛИС" есть огромный выбор товаров, среди которых покупатель найдет то, что соответствует его вкусу, пожеланиям и настроению.
Компания работает на рынке Алтайского края уже более 17 лет и за это время заслужила доверие покупателей и качеством товаров, и внимательным отношением к клиентам.
Здесь представлены все новые коллекции итальянского, российского, польского, французского нижнего белья, купальников, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих. Можно приобрести и новинку – компрессионное белье.
Адреса магазинов:
- ТЦ "Мария-Ра", ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. +7 (962) 809-11-73
Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 20.00.
- ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55
Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 21.00.
- Ул. Гоголя, 55, тел. 63-85-14
Время работы: понедельник–пятница – с 9.00 до 19.00, суббота – с 9.00 до 18.00, воскресенье – с 9.00 до 16.00.
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Сайт компании: blis-altai.ru
*Организатор Акции: ООО "БЛИС". Скидки действуют до 30.09.2017 г. Подробности вы можете уточнить у продавцов-консультантов или в соцсетях.
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