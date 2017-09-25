Барнаульская сеть магазинов белья "БЛИС" объявила грандиозные скидки до конца сентября

В магазинах "БЛИС" есть огромный выбор товаров, среди которых покупатель найдет то, что соответствует его вкусу, пожеланиям и настроению.

Компания работает на рынке Алтайского края уже более 17 лет и за это время заслужила доверие покупателей и качеством товаров, и внимательным отношением к клиентам.

Здесь представлены все новые коллекции итальянского, российского, польского, французского нижнего белья, купальников, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих. Можно приобрести и новинку – компрессионное белье.

Адреса магазинов:

ТЦ "Мария-Ра", ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. +7 (962) 809-11-73

Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 20.00.

Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 20.00. ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55

Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 21.00.

Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 21.00. Ул. Гоголя, 55, тел. 63-85-14

Время работы: понедельник–пятница – с 9.00 до 19.00, суббота – с 9.00 до 18.00, воскресенье – с 9.00 до 16.00.

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Сайт компании: blis-altai.ru

*Организатор Акции: ООО "БЛИС". Скидки действуют до 30.09.2017 г. Подробности вы можете уточнить у продавцов-консультантов или в соцсетях.