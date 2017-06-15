Барнаульские автолюбители одними из первых в России увидят "Трансформеров"

Предпремьерные показы пятой части фантастического боевика, снятого известным режиссером Майклом Бэем по мотивам одноименного сериала о роботах, пройдут 21 июня сразу в нескольких городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Барнауле. Специальными гостями закрытых показов и обладателями пригласительного билета на двоих смогут стать клиенты автозаправочной сети, вошедшие по количеству заправленных литров брендированного топлива G-Drive 95 и 98 в период с 10 по 19 июня в Топ-100 рейтинга в каждом из пяти городов. Регистрация заявок на участие проходит на сайте www.gpn-promo.ru.

С 10 июня до 16 июля трансформация литров в бонусы ждет автолюбителей при заправке от 25 литров бензинами G-Drive 95 и 98. Помимо начисления базовых бонусов, доступна выгода в размере одного дополнительного бонуса за каждый литр приобретенного топлива. Начисление происходит сразу после оплаты покупки на активированную карту - программы лояльности "Нам по пути" нового образца или кобренд-карту "Газпромбанк-Газпромнефть".

В магазине и Drive Сafе на АЗС обновленный дизайн с ключевыми персонажами фильма получили энергетик G-Drive и стаканы для фирменных горячих напитков. Выполнив креативное фото с их изображениями, с 10 июня можно принять участие в творческом конкурсе в официальных группах АЗС "Газпромнефть" в социальных сетях и выиграть эксклюзивные сувениры с символикой фильма.

Погрузиться в атмосферу фэнтези пользователям Рунета поможет видеоролик "Трансформеры на АЗС", съемки которого прошли на одной из станций сети в столице. Главным героем экшена стал заправщик, роль которого исполнил актер театра и кино Антон Филиппенко, также известный по участию в клипе "Экстаз" группы "Ленинград" в образе автомеханика. В качестве клиента АЗС в съемках принял участие Роман Русинов, пилот российской гоночной команды G-Drive Racing.

Организатор акции: ООО "Газпромнефть-Центр". Акция "Мощная трансформация" действительна с 10 по 16 июня 2017 г. Подробная информация об Акции и правилах проведения федеральной рекламной акции "Мощная трансформация" смотрите здесь. Акция по розыгрышу билетов действительна с 10 по 21 июня 2017 г. Подробные условия акции по розыгрышу билетов смотрите здесь. Банк-партнер: "Газпромбанк" (Акционерное общество).

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