Барнаульские болельщики атаковали футболиста Андрея Аршавина 

24 августа Барнаул посетил экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин. Он стал главной звездой Международного детского турнира, который проходит в краевой столице.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.
В 14 часов Аршавин решил посмотреть матч казахстанской команды "Кайрат-2005" на стадионе Смертина, но был атакован фанатами. Дети окружили его на аллее Парка спорта, фотографировались и брали автографы.
Аршавин расписывался на мячах, бутсах, футболках. Люди встречали его очень доброжелательно. "Возвращайся в "Зенит", тогда вы всех порвёте", — кричали ему болельщики.
В 18.00 Андрей Аршавин вместе с другими гостями примет участие в церемонии открытия детского футбольного турнира.
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