Барнаульские болельщики атаковали футболиста Андрея Аршавина 

Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru. Андрей Аршавин в Барнауле. Фото: Анна Недобиткова, altapress.ru.

В 14 часов Аршавин решил посмотреть матч казахстанской команды "Кайрат-2005" на стадионе Смертина, но был атакован фанатами. Дети окружили его на аллее Парка спорта, фотографировались и брали автографы.Аршавин расписывался на мячах, бутсах, футболках. Люди встречали его очень доброжелательно. "Возвращайся в "Зенит", тогда вы всех порвёте", — кричали ему болельщики.В 18.00 Андрей Аршавин вместе с другими гостями примет участие в церемонии открытия детского футбольного турнира.