Бийские полицейские поймали водителя, который сбил 4-летнюю девочку и скрылся

30 августа в Бийске сбили маленького ребенка. ДТП произошло во дворе многоквартирного дома на улице Митрофанова.
Двигаясь задним ходом, водитель иномарки наехал на 4-летнюю девочку, находившуюся во дворе без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок получил ушибы лица, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Водитель с места происшествия скрылся.
Благодаря показаниям очевидцев, назвавшим полицейским марку и госномер автомобиля, личность водителя оперативно установили. Спустя час виновника ДТП задержали.
На правонарушителя составили протокол за оставление места ДТП. Ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.
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