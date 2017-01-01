Барнаульские студенты придумали, как заработать на Дне святого Валентина

Подход со вкусом

— Почему мы решили сделать именно это? Наверное потому, что у многих людей подарки ассоциируются именно со сладостями. Однако это не единственный компонент коробки. В композицию подарка может войти все, что угодно: не только ягоды, шоколад и орехи, но и напитки, шарфы, галстуки, цветы и т.д.

По мнению ребят, такие подарки ни на что другое не похоже, подходят тем, кто не хочет дарить банальные вещи. Поэтому парни думают, что не прогадают со своим бизнесом.

Как говорят авторы идеи, коробка для каждого заказчика составляется индивидуально. Главное, оформить подарок так, чтобы все элементы друг с другом удачно комбинировались — в этом изюминка "сладкой коробки".

Бизнес с нуля

— Для того, чтобы открыться, был необходим только материал для оформления коробок. Мы вложили в него около 4 тыс. рублей. Решили, на чем будем сокращать расходы: это цветы и французское пирожное "Макаронс". Сейчас именно они — основа композиции подарка. Мы договорились с поставщиками цветов, а также нашли кондитера, который специально для нас изготавливает разные сладости.

Все остальное — дизайн логотипа, рекламу, доставку, раскрутку в социальной сети — делаем сами. Рабочее место нам не нужно, потому что позиционируем себя как интернет-магазин, организующий доставку по Барнаулу. Нам кажется, что это удобнее для клиентов, чтобы не ездить по городу в поисках подарка.

Если все будет идти хорошо, откроем что-то вроде творческой мастерской.

Хобби с прибылью

— Сколько денег может приносить этот бизнес — пока ответить сложно. Все зависит от количества заказов, масштаба проекта. Если мы раскрутим проект в Барнауле, и это действительно будет пользоваться популярностью и приносить доход, можно будет выйти в другие города. Понятно, что это мини-бизнес, миллионы он приносить не будет. Однако, заработать с этого неплохие деньги вполне реально.

Сейчас у нас активно растет спрос. Мы зашли на рынок подарков в удачно время — впереди целых три больших праздника. Нам за короткое время удалось превысить планированные ранее продажи.

Творчество с доставкой

— Времени на оформление коробки уходит немного. Все зависит от сложности: если коробка небольшая, можно сделать в течении двух часов, если же она крупная — на нее уйдет больше времени.

Цены за "сладкие коробки" бывают разными. Все зависит от запросов клиента. Можно сделать маленькую коробочку с бантиком с тремя "макаронсами" или большую со 101 розой внутри, с десятками пирожных и с доставкой к окну на восьмом этаже. Это все разные деньги: от 800 рублей до 15 тысяч. Но это не предел, все зависит от фантазии и возможностей заказчика.

Трудности

— Изначально у нас были вопросы: где найти поставщика, где брать бельгийский шоколад, кто нам сделает логотип? Но эти проблемы быстро решились. Единственно, пришлось побегать в поисках французского десерта. Потом совершенно случайно наткнулись на них в одной из кофеен, познакомились с бариста, которая поделилась с нами номером кондитера. С другими проблемами пока не было. Но если возникнут — мы всегда готовы их решить.

Факт

В последнее время стало популярным дарить необычные подарки. На смену букетам из цветов пришли пришли букеты из конфет (свит-флористика), а службы доставки цветов по всей стране, стали предлагать новые виды цветочных подарков. Коробки с цветами и пирожными (в частности, с макаронсами) сегодня считаются модными. Первые сладкие "коробки счастья" в стране появились несколько лет назад.