"Барнаульский Арбат" презентуют ко Дню города и края

"Барнаульский Арбат" планируют официально презентовать 16 сентября — в день празднования 287-летия Барнаула и 80-летнего юбилея Алтайского края. Власти надеются, что пешеходная ул. Мало-Тобольская станет популярным местом для прогулок горожан, творческой площадкой.
Как сообщил в программе "На первом плане. Барнаул" председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев, срок выполнения работ на улице обозначен 15 августа. К этому времени на ул. Мало-Тобольской закончат класть брусчатку, поставят фонари, урны и лавочки из чугунного литься. Осенью здесь посадят 26 приречных кленов и поставят вазоны с цветами.
Ко Дню города и края на улице устроят традиционную выставку "Барнаул туристский", поставят сценическую площадку, проведут конкурсы, дегустации и бесплатные экскурсии, устроят шуточный забег в валенках. Будут работать аниматоры, интерактивные зоны.
Парковаться около "Арбата" можно на прилегающих территориях на пр. Ленина и пр. Социалистическом, а также в районе Спартака-2. В перспективе планируют построить парковку на пл. Свободы.
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