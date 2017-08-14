"Барнаульский Арбат" презентуют ко Дню города и края

Как сообщил в программе "На первом плане. Барнаул" председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев, срок выполнения работ на улице обозначен 15 августа. К этому времени на ул. Мало-Тобольской закончат класть брусчатку, поставят фонари, урны и лавочки из чугунного литься. Осенью здесь посадят 26 приречных кленов и поставят вазоны с цветами.

Ко Дню города и края на улице устроят традиционную выставку "Барнаул туристский", поставят сценическую площадку, проведут конкурсы, дегустации и бесплатные экскурсии, устроят шуточный забег в валенках. Будут работать аниматоры, интерактивные зоны.

Парковаться около "Арбата" можно на прилегающих территориях на пр. Ленина и пр. Социалистическом, а также в районе Спартака-2. В перспективе планируют построить парковку на пл. Свободы.