Барнаульский должник сбил на арестованной машине судебного пристава

Судебный пристав-исполнитель принимал участие в описи и аресте транспортного средства должника. Инцидент произошел у здания отдела судебных приставов. Мужчина сел за руль и сбил сотрудника правопорядка. Пострадавший получил травмы, сообщает УФССП по Алтайскому краю.

Теперь должнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.