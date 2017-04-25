Барнаульский рецидивист в пьяном угаре до смерти избил своего собутыльника

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Индустриального района Барнаула Т. Клименко, в ходе алкогольной посиделки между приятелями возникла неприязнь. Ссора переросла в драку.

Барнаулец силой нанес ладонями обеих рук один удар в область грудной клетки своего оппонента, а затем ударил его кулаком по голове. Его хмельной товарищ потерял равновесие и упал на пол, ударившись при этом спиной и головой. После этого агрессивный молодой человек подошел к своему лежащему приятелю и вновь избил его. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.

В ходе следствия выяснилось, что драчун ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотических средств. Уголовное дело против него направили в суд.