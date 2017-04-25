Барнаульский рецидивист в пьяном угаре до смерти избил своего собутыльника

В ночь на 6 февраля 2017 года барнаулец "с низкой социальной ответственностью", любящий спиртные напитки, избил своего товарища по выпивке до смерти. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Индустриального района Барнаула Т. Клименко, в ходе алкогольной посиделки между приятелями возникла неприязнь. Ссора переросла в драку.
Барнаулец силой нанес ладонями обеих рук один удар в область грудной клетки своего оппонента, а затем ударил его кулаком по голове. Его хмельной товарищ потерял равновесие и упал на пол, ударившись при этом спиной и головой. После этого агрессивный молодой человек подошел к своему лежащему приятелю и вновь избил его. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался.
В ходе следствия выяснилось, что драчун ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотических средств. Уголовное дело против него направили в суд.
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