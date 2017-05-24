Барнаульский телеканал "Наши новости" прекратил вещание на "Домашнем"

С 29 мая телеканал "Наши новости" перестанет выходить на "Домашнем" и останется только на "РЕН ТВ", где он транслируется с начала 2017 года. Эту информацию altapress.ru подтвердила Анна Галицкая, руководитель холдинга "Сибирская медиагруппа", в который входят "Наши новости".
По словам Галицкой, из-за перехода на цифровое эфирное вещание каналы, которые включены в два бесплатных мультиплекса, отказываются от региональных вставок, так как они выходят в аналоговом формате.
У "Домашнего" закончилась старая лицензия, он получил новую, и в соответствии с ней региональных вставок в его программе передач больше не будет. "РЕН ТВ" тоже входит в один из мультиплексов, но пока работает по старой лицензии. Другие региональные каналы "Сибирской медиагруппы" продолжают выходить там же, где и раньше.
Анна Галицкая также рассказала, что региональные каналы до сих пор находятся в сложной ситуации в связи с переходом на "цифру". Пока не понятно, где они будут выходить, когда аналоговое вещание полностью отключат.
Пока решение найдено только для каналов ВГТРК. Кроме того, канал "Катунь 24" займет так называемую 21-ю кнопку в бесплатном мультиплексе. Также на каналах, входящих в мультиплексы, остались вставки местной рекламы.
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