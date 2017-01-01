Барнаульский водоканал призывает горожан сообщать о фактах незаконного слива жидких бытовых отходов в канализацию

Сбор и утилизация ЖБО в Барнауле должны проводиться в соответствии в санитарными правилами на специальных пунктах. В Барнауле такой пункт действует на очистных сооружениях канализации №2 (территория полигона ТБО). Слив в любом другом месте считается незаконным. Также несанкционированный сброс жидких отходов может стать причиной засоров канализационных сетей. Их количество достигает 600 в месяц. Предприятие тратит значительные суммы на промывку сетей и колодцев.

Нередки случаи, когда во время слива ЖБО нарушители повреждают канализационные колодцы, не закрывают их крышками. Это может привести к несчастным случаям. Кроме того, неправильно утилизированные жидкие отходы могут выйти на поверхность, создать угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Специалисты "Росводоканал Барнаул" регулярно проводят рейды и проверяют колодцы, куда с наибольшей вероятностью незаконные предприниматели сливают отходы. На такие колодцы устанавливаются запоры, создаются препятствия для подъезда.

Фиксацией правонарушений при утилизации ЖБО занимается полиция, куда любой житель, ставший свидетелем факта слива, может подать заявление. После этого Роспотребнадзор накладывает на нарушителя штраф.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":