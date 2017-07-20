Барнаульский вагоноремонтный завод увеличил производство вагонов в 30 раз

По данным пресс-службы ГК "Талтэк", за первые шесть месяцев года Барнаульский ВРЗ произвел 307 четырехосных крытых вагонов-хопперов для перевозки зерна и других сыпучих продуктов (19-9950) и полувагонов (модель 12-9780). Это в 30 раз превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Иначе говоря, за первые полгода 2016 года завод выпустил всего 10-11 единиц. Ряд источников сообщали, что в 2016 году завод в течение нескольких месяцев не занимался выпуском вагонов.

В связи с ростом производства вагонов предприятие незначительно снизило количество произведенных деповских ремонтов - до 1006 единиц. В то же время производственные мощности завода позволяют ежегодно изготавливать до 2 тыс. новых полувагонов и до 1 тыс. вагонов-хопперов для перевозки зерна и минеральных удобрений, и ремонтировать до 5 тыс. единиц.

До 2007 года ВРЗ занимался только ремонтом подвижного состава, после чего начал производство полувагонов самом популярной в России модели 12–9780, а затем освоил производства хопперов-зерновозов и минераловозов.

Модель вагона-зерновоза (хоппера) с увеличенным, по сравнению с традиционным, объемом кузова и большей грузоподъемностью на ВРЗ разработали в 2013 году, в сентябре получили сертификат соответствия, в декабре произвели первую промышленную партию в 20 единиц. Объем кузова хоппера - 105 кубометров, грузоподъемность 70,5 тонн.

Эксперты отмечают оживление вагоностроения, одним из факторов стало введение с 2016 года запрета на эксплуатацию вагонов с продленными сроками службы и списание значительного их объема. По данным портала rzd-partner.ru, в прошлом году российские заводы произвели на 30% больше грузовых вагонов, чем в 2015-м: более 35 тыс. единиц. А в 2017 году минпромторг ожидает увеличение производства еще на 8-10%.

Справка

ВРЗ — старейшее в Барнауле промышленное предприятие, существует с 1917 года, когда в Барнауле были открыты железнодорожные мастерские. В группу компаний "Талтэк" вошел в 2011 году, когда компания "Новоуголь" приобрела завод на торгах за 1,25 млрд рублей (при начальной цене 868 млн). До 2007 года специализировался только на ремонте грузовых вагонов.