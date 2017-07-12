Барнаульский завод "Ротор" изготовит для "Сухого" около 500 держателей для бомб

Авиакомпания "Сухой" заключила с Алтайским приборостроительным заводом "Ротор" два контракта на поставку узлов для балочного держателя БД4-УСК. Это приспособление предназначено для подвески, транспортирования и принудительного сбрасывания авиабомб. Барнаульский завод является единственным поставщиком такого оборудования, сообщает "Интерфакс".
Сумма контрактов, по данным агентства, составляет 21,6 миллиона рублей. Всего "Ротору" предстоит изготовить 488 узлов.
Справка
Завод "Ротор" основан в 1959 году в Барнауле. Предприятие занимается производством навигационных приборов для судостроения, выпускает детали и сборочные узлы для авиации, а также создает комплектующие для тактического ракетного вооружения и комплексов ПВО. Кроме того, на "Роторе" развивается производство различных товаров народного потребления: медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура, кухонная бытовая техника, оборудование для фермерских хозяйств.
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