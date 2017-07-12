Барнаульский завод "Ротор" изготовит для "Сухого" около 500 держателей для бомб

Сумма контрактов, по данным агентства, составляет 21,6 миллиона рублей. Всего "Ротору" предстоит изготовить 488 узлов.

Справка

Завод "Ротор" основан в 1959 году в Барнауле. Предприятие занимается производством навигационных приборов для судостроения, выпускает детали и сборочные узлы для авиации, а также создает комплектующие для тактического ракетного вооружения и комплексов ПВО. Кроме того, на "Роторе" развивается производство различных товаров народного потребления: медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура, кухонная бытовая техника, оборудование для фермерских хозяйств.