Барнаульского подростка осудили за призывы к экстремизму

По данным ведомства, несовершеннолетний неоднократно размещал на своей страничке в соцсети надписи, нацистскую символику, изображения с текстами экстремистского содержания, призывающими к действиям насильственного характера по отношению к жителям Кавказа.

Его признали виновным по ч.1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии совершенные публично и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.