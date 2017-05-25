Барнаульского студента могут посадить за запрещённые таблетки из Беларуси

Студент одного из барнаульских вузов нарушил закон, стремясь улучшить физическую форму и быстро нарастить мышечную массу. Парень заказал запрещенные таблетки из Беларуси.
Как сообщает Алтайское ЛУ МВД России, 19-летнего студента задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из почтовых отделений города Барнаула, где он получал международное почтовое отправление из Белоруссии. В посылке правоохранители обнаружили 100 таблеток препарата, содержащего в составе сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу и сбыту на территории РФ.
По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе предварительного следствия полицейские установили, что молодой человек целенаправленно нашел в Интернете информацию о препарате и предложение о его покупке, а также достоверно знал о действующем запрете на незаконное распространение содержащегося в составе таблеток вещества.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в контрабанде сильнодействующих веществ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
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