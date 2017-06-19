Барнаульскую "Грильницу" проверили из-за массового отравления посетителей

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю трижды в этом году проверяло сеть "Грильница" из-за отравлений посетителей. Во всех случаях были выявлены нарушения.

В январе и марте этого года проверили кафе по адресу пр. Ленина, 47 и пр. Социалистический, 130. Тогда в обоих случаях выявили нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Последний раз "Грильницу" проверили в мае. Основанием к проверке послужило обращение местного жителя, который рассказал, что три человека отравились пиццей "Экзо", заказанной в кафе "Грильница" по ул. Островского, 41. Проверка показала, что образец пиццы не соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям. Других нарушений не нашли.