Барнаульскую "Грильницу" проверили из-за массового отравления посетителей

Прокуратура выявила нарушения в барнаульской сети быстрого питания "Грильница". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю трижды в этом году проверяло сеть "Грильница" из-за отравлений посетителей. Во всех случаях были выявлены нарушения.
В январе и марте этого года проверили кафе по адресу пр. Ленина, 47 и пр. Социалистический, 130. Тогда в обоих случаях выявили нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Последний раз "Грильницу" проверили в мае. Основанием к проверке послужило обращение местного жителя, который рассказал, что три человека отравились пиццей "Экзо", заказанной в кафе "Грильница" по ул. Островского, 41. Проверка показала, что образец пиццы не соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям. Других нарушений не нашли.
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