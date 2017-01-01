Барнаульца будут судить за то, что он убил мать-пенсионерку, закопал и заявил о её пропаже

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела по факту убийства 64-летней женщины. Пенсионерка пропала из дома еще в мае 2016 года.
Напомним, в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 64-летней женщины, которая ушла из дома своего сына, расположенного в Ленинском районе Барнаула, а в село, в котором она проживала, не вернулась.
Спустя полгода благодаря совместным действиям сотрудников СУ СКР по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Алтайскому краю преступление раскрыли. По данным следствия, 14 мая 2016 года между женщиной и ее 35-летним сыном произошла ссора, в ходе которой мужчина толкнул свою мать. Потеряв равновесие, потерпевшая упала и ударилась головой о металлический предмет. От полученной травмы женщина скончалась на месте преступления.
С целью скрыть следы совершенного преступления мужчина перевез тело матери в безлюдное место и засыпал землей. Под тяжестью доказательств он сознался в убийстве.
Следствию удалось собрать достаточное количестве доказательств, подтверждающих вину мужчины. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, вскоре дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения его по существу.
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