Барнаульца будут судить за то, что он убил мать-пенсионерку, закопал и заявил о её пропаже

Напомним, в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 64-летней женщины, которая ушла из дома своего сына, расположенного в Ленинском районе Барнаула, а в село, в котором она проживала, не вернулась.

Спустя полгода благодаря совместным действиям сотрудников СУ СКР по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Алтайскому краю преступление раскрыли. По данным следствия, 14 мая 2016 года между женщиной и ее 35-летним сыном произошла ссора, в ходе которой мужчина толкнул свою мать. Потеряв равновесие, потерпевшая упала и ударилась головой о металлический предмет. От полученной травмы женщина скончалась на месте преступления.

С целью скрыть следы совершенного преступления мужчина перевез тело матери в безлюдное место и засыпал землей. Под тяжестью доказательств он сознался в убийстве.

Следствию удалось собрать достаточное количестве доказательств, подтверждающих вину мужчины. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, вскоре дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения его по существу.