Барнаульца, который был федеральном розыске, задержали на отдыхе в Горном Алтае

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Происшествия

В селе Майма задержали жителя Барнаула, который находился в федеральном розыске. В Республику Алтай парень приехал на отдых, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой. Фото: открытые источники в интернете.

По данным полиции, экипаж ДПС остановил такси, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов полицейские установили, что 23-летний пассажир такси находится в федеральном розыске за мошенничество.

В 2017 году против жителя Барнаула возбудили уголовное дело. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. На очередной допрос подозреваемый не пришел и с апреля стал скрываться от сотрудников правоохранительных органов. В Республику Алтай парень приехал на отдых, однако его задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время его этапируют в Алтайский край.

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