Барнаульца, который был федеральном розыске, задержали на отдыхе в Горном Алтае

По данным полиции, экипаж ДПС остановил такси, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов полицейские установили, что 23-летний пассажир такси находится в федеральном розыске за мошенничество.

В 2017 году против жителя Барнаула возбудили уголовное дело. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. На очередной допрос подозреваемый не пришел и с апреля стал скрываться от сотрудников правоохранительных органов. В Республику Алтай парень приехал на отдых, однако его задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время его этапируют в Алтайский край.