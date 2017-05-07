Барнаульца лишили родительских прав, потому что он не интересовался жизнью сына

Жителя Барнаула решением суда лишили родительских прав за неисполнение отцовских обязанностей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Проверка установила, что мужчина 5 лет не платил алименты несовершеннолетнему сыну, не занимался его развитием, отстранился от воспитания и жизни сына. На основании этого прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском о лишении отца родительских прав. Суд удовлетворил исковое заявление.
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