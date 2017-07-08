Барнаульца забили до смерти молоком, а труп выбросили в мусорный контейнер

Как выяснили сотрудники Следкома, убийство произошло в период с октября по декабрь 2015 года. В одном из барнаульских домов компания распивала спиртные напитки. Между двумя гостями во время пьянки произошла ссора на почве высказываний одного из них по поводу жизни в исправительной колонии. Один из сборщиков схватил молоток и несколько раз ударил им в голову второго. Последний от полученных травм скончался на месте.

Наутро убийца попросил двух других собутыльников помочь ему спрятать тело. Эти трое завернули труп в палас и вынесли на улицу, где сбросили мертвеца в мусорный контейнер.

Следствию удалось доказать вину всех троих несмотря даже на то, что тело потерпевшего так и не было обнаружено.