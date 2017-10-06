Барнаульцам предлагают посмотреть фильм "Салют-7" раньше премьеры

12 октября в 19.30 во всех российских кинотеатров стартует показ фильма "Салют-7". У барнаульцев есть шанс увидеть премьеру в кинотеатре Pioneer Cinema раньше других. Предпросмотр кинокартины, в основе которой лежат реальные действия, пройдет 7 октября 2017 года.
В сюжете приключенческого фильма космическая станция "Салют-7" находится на орбите в беспилотном режиме. Внезапно она перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Специалисты решают отправить на орбиту спасательную экспедицию. Экипаж космического корабля должен найти потерянную станцию.
Космонавты понимают, что они могут не вернуться на Землю. Но отступать некуда: они должны не только проникнуть на "Салют-7", но и постараться им управлять, чтобы предотвратить катастрофу и спасти планету от падения станции.
Фильм основан на реальных событиях. Речь идет о полете к станции "Салют-7" в 1985 году, который считают самым сложным в истории космонавтики.
Комфортная обстановка кинозалов и передовые кинопроекторы Christie в современном цифровом кинотеатре Pioneer cinema позволят получить незабываемое удовольствие от просмотра фильма. Зрители окунутся в космическое путешествие и смогут почувствовать себя частью кинокартины.
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Справка
Кинотеатр Pioneer cinema находится в торговом центре "Пионер" (пр.Ленина, 102-в, 4-й этаж). Он включает девять кинозалов. Среди них INvision, Love hall, два VIP hall и пять залов Classic hall общей вместимостью более 1,3 тыс. человек.
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