Барнаульцев будут предупреждать об отключении холодной воды по WhatsApp

В первую очередь этот сервис предназначен для жителей пригородных поселков.

Чтобы подключиться к группе водоканала в WhatsApp, абонентам надо добавить в контакты номер 8-963-528-6833 и прислать запрос на добавление в группу "Росводоканал Барнаул" по оповещению жителей. Специалисты разбивают абонентов по группам в зависимости от места проживания. В дальнейшем при проведении плановых и аварийных работ и ограничении водоснабжения потребители будут получать сообщения с информацией о дате и сроках проведения работ.