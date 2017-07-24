Барнаульцев будут предупреждать об отключении холодной воды по WhatsApp

"Росводоканал Барнаул" внедрил новый сервис для жителей частного сектора. Теперь о плановых и аварийных работах на сетях и объектах и связанных с ними отключениях холодного водоснабжения потребители могут узнать с помощью мессенджера WhatsApp, сообщает пресс-служба компании.
В первую очередь этот сервис предназначен для жителей пригородных поселков.
Чтобы подключиться к группе водоканала в WhatsApp, абонентам надо добавить в контакты номер 8-963-528-6833 и прислать запрос на добавление в группу "Росводоканал Барнаул" по оповещению жителей. Специалисты разбивают абонентов по группам в зависимости от места проживания. В дальнейшем при проведении плановых и аварийных работ и ограничении водоснабжения потребители будут получать сообщения с информацией о дате и сроках проведения работ.
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