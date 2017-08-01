Афиша. Иллюстрация: архив магазина спортивных товаров "Декатлон". Барнаульцев приглашают на ярмарку спорта "Первое СПОРТября". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Открытие магазина "Декатлон" в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru спортлидер Виктория Куркина (слева). Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

— Виктория, почему вы решили провести ярмарку спорта? Что ждет нас на этом празднике?

— Такие ярмарки уже давно популярны в западной части России. Однако в Барнауле компания "Декатлон" проводит ее впервые.

Наш слоган – "Начни спорт с нами". Поэтому 19 августа с 12.00 до 17.00 в магазине будет много спортивных тренеров и представителей спортивных школ. Родители смогут поговорить с экспертами и узнать, подходит ли тот или иной вид спорта для их ребенка. Немаловажен вопрос и о будущем юных спортсменов. Многие школы выходят на краевой и российский уровень. Кроме того, на ярмарке можно будет увидеть показательные выступления учащихся спортивных школ.

— Какие виды спорта будут представлены на ярмарке?

— На ярмарке будут представлены единоборства, гимнастика, биатлон. В программе примут участие более 20 спортивных школ и клубов. Среди них хоккейная команда "Алтай", школа фигурного катания "Сибирский лед", школа кунг-фу Владимира Суркова, конный клуб "Карина". Каждый из присутствующих сможет найти себе занятие по душе.

— В секцию можно записаться только детям?

— Нет, в некоторые секции могут записаться и взрослые. Я думаю, что спортом не поздно заниматься в любом возрасте. При этом, конечно, необходимо правильно подобрать вид тренировок, если есть проблемы со здоровьем. Кстати, на ярмарке можно будет проконсультироваться с экспертами и выбрать вид спорта для себя.

— Какие виды спорта наиболее популярны среди детей?

— На сегодняшний момент барнаульцы предпочитают отдавать своих детей в хоккей, гимнастику и футбол.

— Родители не знают, в какую секцию отдать своего ребенка. Что вы посоветуете?

— Прежде всего родители должны руководствоваться желанием своих детей. Думаю, что для маленьких мальчиков хорошо подойдут командные виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол. Они развивают командный дух, точность, сдержанность в игре. Кроме того, существует множество единоборств.

Девочкам я бы советовала обратить внимание на танцы и гимнастику. Эти виды спорта способствуют развитию гибкости и растяжки.

Спортивная гимнастика – равноценный вид спорта и для мальчиков, и для девочек. Он, конечно, тяжелый, но при этом очень зрелищный. Поэтому потраченные усилия стоят того.

— Многим людям надоел футбол и хоккей, они хотят заниматься необычным видом спорта? Что вы можете им порекомендовать?

— Я бы посоветовала им скалолазание и конную езду. Скалолазание сейчас только набирает популярность в Барнауле. Родители занимаются вместе с детьми и испытывают непередаваемые эмоции.

— Для скалолазания, наверное, нужна особенная экипировка?

– Да, для тренировок в горах нужно специальное оборудование: веревки и карабины, но для занятий в школе хватит удобного спортивного костюма и скальных туфлей – скальников. Это специальная обувь, которая сидит на ноге очень плотно. У скальников подошва и нос литые, а вся остальная часть мягкая. Они почти не сгибаются, и, когда человек карабкается, нога не соскальзывает. Скальники стоят от двух тысяч рублей.

— Многие думают, что занятие спортом – дорогое удовольствие. Так ли это?

— Вовсе нет! Мы максимально разрушаем этот стереотип. В наш магазин чаще всего приходят люди, которые только начали заниматься или тренируются несколько месяцев. Всякий раз они удивляются соотношению цены и качества. Например, комплект для занятий гимнастикой для ребенка обойдется в 1500 рублей с учетом ленты и обруча. Кроме того, на все товары 2 года действует гарантия.*

— Каков минимальный набор для занятий конным спортом? Во сколько он обойдется?

— Мы единственный магазин в Барнауле, который предоставляет специальное снаряжение для этого спорта. Для занятий конным спортом нужно немного вещей. Это специальный шлем за 1299 руб., брюки за 599 руб., сапоги за 799 и футболка-поло за 699 руб.*

— А какой вид спорта может подойти пенсионерам?

— Пожилым людям посоветовала бы заняться скандинавской ходьбой. Причем этим видом спорта можно заниматься вместе с внуками. Нужны только специальные палки для ходьбы и удобные кроссовки.

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