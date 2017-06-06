Делай как они: барнаульцев зовут на бесплатные тренировки под открытым небом

Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta. Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta. Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta. Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta. Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta. Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta. Масштабная городская тренировка в Спорт-парке Алексея Смертина. 9 августа 2015 года. Фото: из соцсетей. Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta. Парк спорта. Фото: vk.com/parksporta.

Открытые тренировки в парке спорта Алексея Смертина начнутся 6 июня и продлятся до 31 августа. В них абсолютно бесплатно смогут принять участие все жители города вне зависимости от физической подготовки и возраста. Спортинвентарь тоже не пригодится: все, что необходимо для занятий, будет предоставлено. Организаторы проекта — комитет по физической культуре и спорту, компания Reebok, молодежный парламент Алтайского края и парк спорта. "Мы шли к этой программе три года, — рассказывает куратор комплекса, председатель молодежного парламента края Артем Сингач. — Мы и парк строили именно для того, чтобы воплощать такие идеи. Получился беспрецедентный по своему масштабу проект: уже сейчас у нас намечено семь бесплатных тренировок в неделю, и не исключено, что их будет больше. К тому же наши тренеры и инструкторы — не какие-то там “непонятные”. Это реальные профессионалы, мастера спорта и лидеры спортивных сообществ города".

Все тренировки уже расписаны по дням. Занятия будут проводиться с 19.00, каждое продлится 60 минут. Три дня в неделю горожан ждут самые интенсивные тренировки — кроссфит и кросстренинг. Курировать эти направления будут профессиональные фитнес-инструкторы, представляющие лигу тренеров Adidas Group. Это Александр Хомяков, многократный чемпион края, сертифицированный тренер по пилатесу и фитнесу hot Iron, за плечами у которого 17 лет профессиональной карьеры по легкой атлетике, а также Анастасия Денякова, хореограф-педагог с 15-летним стажем, сертифицированный тренер по фитнесу, чемпионка Сибири и Европы.

По средам в парке спорта будут танцы. Инструкторы школы-студии Larisa Dance Show Эдуард Шевченко, Маргарита Жданова и Анна Цвиндина проведут 13 мастер-классов по Social dance (так называемые "танцы для всех") и покажут основы модных направлений: сальсы, бачаты, кизомбы, леди-латины, вальса и аргентинского танго.

Будут и необычные занятия. Так, например, мастер спорта Виктор Буденный еженедельно будет учить горожан фитбоксу — силовому фитнесу, в котором сочетаются основы классического бокса и восточных единоборств, а лидер алтайских "турникменов" Александр Вальков проведет больше десяти тренировок по воркауту. По воскресеньям барнаульцы смогут поучаствовать в экстремальных мастер-классах Романа Пчелякова, который представляет алтайское bmx-движение (веломотоэкстрим). "Как бы страшно этот вид спорта ни выглядел со стороны, он не опаснее футбола", — уверяет Роман. Экстремал покажет разные стили bmx: свободный street, спокойный flat, агрессивный и зрелищный dirt.

Кроме того, каждые выходные в парке будут готовить всех желающих к сдаче норм ГТО. Куратором этих тренировок выступит кандидат в мастера спорта по аэробике, депутат молодежного парламента при АКЗС Владислав Быков. По завершении его курса каждый участник сможет официально сдать нормы ГТО и получить персональное удостоверение.

Организаторы надеются, что "Программа ЗОЖ" полюбится барнаульцам и продолжится на следующий год. "Нужно понимать, что подобный проект у нас запускается впервые, и пока мы не знаем, чего ждать от горожан, — говорит Артем Сингач. — Но мы открыты и готовы к новым предложениям".

Полное расписание тренировок здесь: vk.com/parksporta.

Факт

Организаторы проекта рекомендуют приходить на тренировки в спортивной одежде и брать с собой питьевую воду.