Барнаульцы планируют провести митинг в защиту сквера у АлтГТУ

Егор Галкин, руководитель барнаульского городского сообщества "Шпиль", планирует провести митинг против вырубки сквера у технического университета. Сейчас общественник планирует подать заявку на проведение мероприятия в городскую администрацию.
Егор Галкин сообщил, что, в сквере у АлтГТУ планируют выкорчевать 1601 дерево. Вместо этого будет высажено только 798 молодых растений. Автор возмущен сложившейся ситуацией.
Егор Галкин,
руководитель барнаульского городского сообщества "Шпиль":
Администрация в который раз принимает решения, волнующие всех жителей Барнаула, без учета мнения горожан. Я считаю, что в данном вопросе просто необходимо провести публичные слушания и круглый стол с экспертами, ведь на деле никакой экспертизы даже и не предполагалось. Нам необходимо остановить эту вырубку и разобраться в ситуации, пока мы еще не потеряли этот сквер и другие зелёные уголки Барнаула.
И чтобы тема не угасла так быстро и ее не могли подавить, я уведомлю администрацию города о том, что в ближайшие дни собираюсь провести митинг в защиту этого сквера.
Состоится акция или нет — на данный момент не известно.
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