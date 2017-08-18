Барнаульцы планируют провести митинг в защиту сквера у АлтГТУ

Администрация в который раз принимает решения, волнующие всех жителей Барнаула, без учета мнения горожан. Я считаю, что в данном вопросе просто необходимо провести публичные слушания и круглый стол с экспертами, ведь на деле никакой экспертизы даже и не предполагалось. Нам необходимо остановить эту вырубку и разобраться в ситуации, пока мы еще не потеряли этот сквер и другие зелёные уголки Барнаула.

И чтобы тема не угасла так быстро и ее не могли подавить, я уведомлю администрацию города о том, что в ближайшие дни собираюсь провести митинг в защиту этого сквера.