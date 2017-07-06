Барнаульцы смогут задать вопросы по начислению платы за полив на "прямую линию"

Внимание! 7 июля состоится "прямая линия" с коммерческим директором "Росводоканал Барнаул" Андреем Александровичем Таскиным для жителей частного сектора.
Вы сможете задать вопросы по начислению платы за полив:
- как рассчитывается размер оплаты по нормативу и по прибору учету;
- какие санкции применяются в отношении должников;
- что можно и нужно сделать, чтобы не копить долги.
Задать вопросы можно по тел. 28-24-93 с 10.00 до 11.00. Звоните!
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