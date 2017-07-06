Барнаульцы смогут задать вопросы по начислению платы за полив на "прямую линию"

Вы сможете задать вопросы по начислению платы за полив:

как рассчитывается размер оплаты по нормативу и по прибору учету;

какие санкции применяются в отношении должников;

что можно и нужно сделать, чтобы не копить долги.

Задать вопросы можно по тел. 28-24-93 с 10.00 до 11.00. Звоните!