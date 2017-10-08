Барнаульцы выстроились в длиной очереди на открытии "Грильницы"

8 октября в Барнауле открылось седьмое заведение "Грильницы".
Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы".
Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы".
Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы".
Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы".
Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы".
Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы".
На открытии собрались десятки барнаульцев. Очередь выстроилась не только в помещении, но и на несколько метров от здания торгового центра "Норд-Вест".
Это заведение стало первым, которое заработало в торговом центре.
5 октября руководство заведения уже проводило техническое открытие кафе, на котором сотрудники провели мастер-класс по приготовлению шаурмы и пиццы.
Подобный ажиотаж был в этом году на открытии "Грильницы" в Бийске.
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