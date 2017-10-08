Барнаульцы выстроились в длиной очереди на открытии "Грильницы"

Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы". Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы". Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы". Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы". Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы". Открытие "Грильницы" в ТЦ "Норд-Вест". Фото: Сотрудники "Грильницы".

На открытии собрались десятки барнаульцев. Очередь выстроилась не только в помещении, но и на несколько метров от здания торгового центра "Норд-Вест".

Это заведение стало первым, которое заработало в торговом центре.

5 октября руководство заведения уже проводило техническое открытие кафе, на котором сотрудники провели мастер-класс по приготовлению шаурмы и пиццы.

Подобный ажиотаж был в этом году на открытии "Грильницы" в Бийске.