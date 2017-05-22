Белокуриха вошла в тройку курортов для активного летнего отдыха

Активный отдых в горах включает горные походы, конные прогулки, йога-туры, горные велосипеды, фитнес, а также экскурсии по местным достопримечательностям. По данным "ТурСтат", активный отдых в России растет быстрее, чем пляжный. Согласно данным агентства, день активного отдыха на горном курорте обойдется летом в среднем в три тысячи рублей на человека.

В десятку популярных горных курортов России для летнего отдыха вошли Роза Хутор (Сочи), Архыз (Карачаево-Черкессия), Белокуриха (Алтайский край), Горки Город (Сочи), Армхи (Ингушетия). Шестое место в рейтинге занял Шерегеш (Кемеровская область).